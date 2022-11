Monica O My Darling Movie Review: ’கொலை..கொலை’யாம் முந்திரிக்கா..அடுக்கடுக்கான திருப்பம், சஸ்பென்ஸ்

நடிகர்கள்: ராஜ்குமார் ராவ், ஹீமா குரேஷி, ராதிகா ஆப்தே,

இயக்கம்: வாசன் பாலா

இசை : அசிண்ட் டாக்கர்

மோனிகா மை டார்லிங் இந்திப்படம் தமிழில் மொழிமாற்றம் செய்யப்பட்டு ஓடிடியில் நெட்ஃபிலிக்ஸில் உள்ளது.

அடுத்தடுத்த கொலைகள், சுவாரஸ்யமான காமெடியுடன் படம் முழுவதும் விறுவிறுப்பாக செல்கிறது படம்.

ஒருவரோடு ஒருவர் தொடர்புடையவர்கள் கொல்லப்படுவதும், அடுத்தடுத்து மர்மமுடிச்சுகளுடன் அதே கண்கள் படப்பாணியில் செல்கிறது படம்.

English summary

Monica My Darling Hindi Movie is Dubbed in Tamil and streamed on the Netflix OTT platform. The film moves briskly throughout the film with the subsequent murders and interesting comedy. The film follows the scenes of the murder of people related to each other and the 'Athe Kangal' movie with mysterious knots.