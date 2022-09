Naane Varuven Review: ஹாரர் கலந்த ஆளவந்தான்.. தனுஷின் நானே வருவேன் விமர்சனம்!

நடிகர்கள்: தனுஷ், செல்வராகவன், இந்துஜா, எல்லி ஆவ்ராம்

இசை: யுவன் சங்கர் ராஜா

இயக்கம்: செல்வராகவன்

சென்னை: தனுஷ் இந்த கதையை எழுதினாரா? அல்லது தாணுவே ஆளவந்தான் ஸ்க்ரிப்ட்டை கொடுத்து மாடிஃபை பண்ணிட்டாரா என்கிற சந்தேகம் படத்தை பார்த்த அனைவருக்கும் எழத்தான் செய்கிறது.

செல்வராகவன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடித்துள்ள நானே வருவேன் ஹாரர் கலந்த த்ரில்லர் படமாக வெளியாகி உள்ளது.

இந்த படம் ரசிகர்களை கவர்ந்ததா? இல்லையா? என்பது குறித்து விரிவான விமர்சனத்தை இங்கே பார்ப்போம்..

English summary

Naane Varuven Review in Tamil (நானே வருவேன் விமர்சனம்): Dhanush done a terrific performance in both Prabhu and Kathir character. Selvaraghavan do a cameo role in his film. Yuvan Shankar Raja bgm turned backbone for this horror thriller movie.