'நவரசா' விமர்சனம்: நவரசாவின் முதல் சுவை... விஜய்சேதுபதி நடித்த எதிரி எப்படி இருக்கு ?

சென்னை : 9 படங்கள் 9 உணர்வுகள் ஒரு பெருங்கொண்டாட்டம் என நவரசா வெளியாகி உள்ளது.

மணிரத்னம் மற்றும் ஜெயேந்திரா தயாரிப்பில் பிஜாய் நம்பியார் இயக்கத்தில் நவரசா எனும்

அன்தாலஜி தொகுப்பில் "எதிரி " என்ற படம் தான் முதலில் வரிசை படுத்தி இருக்கிறார்கள் நெட்பிளிக்ஸ் .

மீதி 8 படங்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வித்யாசமான கதைகளுடன் உலகெங்கும் இருக்கும் ரசிகர்கள் பார்த்து வருகின்றனர்

மணிரத்தினம் எழுதிய இந்த கதையை பிஜாய் நம்பியார் எவ்வளவு மெனக்கெட்டு எடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் மெனக்கெட்டு ஒரு அற்புத படைப்பாக 30 நிமிடத்திற்குள் அழுத்தமான ஒரு கதையை சொல்லி உள்ளார் .

கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் மற்றும் பாபி சிம்ஹா மிரட்டும் நவரசா பற்றி கார்த்திக் சுப்புராஜ்

English summary

Vijay Sethupathi: Navarasa Review: Highly anticipated release of its biggest Anthology Navarasa, Netflix hosts a global musical fan event with the entire Tamil industry, coming together and presenting a heart-touching symphony of the nine human emotions represented in the film. out of that vijay sethupathi acted movie titles as ethiri directed by bijoy nambiyar.