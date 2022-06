O2 Review...உலகிற்கான எச்சரிக்கையா? பாடமா?...நயன்தாராவின் ஓ2 படம் எப்படி இருக்கு?

இயக்கம் : ஜி.கே.விக்னேஷ்

தயாரிப்பு : எஸ்.ஆர்.பிரபு

நடிகர்கள் : நயன்தாரா, மாஸ்டர் ரித்விக், ஆர்என்ஆர் மனோகர், லீனா, ஆடுகளம் முருகதாஸ் மற்றும் ஜாஃபர் இடுக்கி

இசை : விஷால் சந்திரசேகர்

சென்னை : நயன்தாரா நடிப்பில் ஓடிடி.,யில் ரிலீசாகி இருக்கும் மற்றொரு படம் ஓ2. தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் என நான்கு மொழிகளில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ள இந்த படத்தை ட்ரீம் வாரியஸ் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ளது.

ஓ2 படம் ஜுன் 17 ம் தேதி அதிகாலை 12 மணிக்கு டிஸ்னி ப்ளஸ் ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. டைரக்டர் வெங்கட் பிரபுவிடம் உதவியாளராக இருந்து, டைரக்டராக ஜி.கே.விக்னேஷ் அறிமுகமாகி உள்ள படம்.

நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவனின் திருமணத்திற்கு பிறகு வெளியாகி உள்ள நயன்தாராவின் முதல் படம். அறம், நெற்றிக்கண் படங்களின் வரிசையில் பெண்களை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்ட படம் தான் ஓ2.

English summary

Nayanthara starred O2 movie released June 17th on disney plus hotstar. This story is based upon the necessacity of oxygen and save earth. Debudant director G.K.Viknesh direct this movie. O2 is fully thrilling, sentimental movie. Fans gave 4 out of 5 rating to this movie.