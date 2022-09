’நா தான் கேசு கொடு’ மூவி விமர்சனம்..நாய்க்கடித்ததற்கு அமைச்சர் தான் காரணம்..சரவெடி காமெடி

நடிகர்கள்: குஞ்சாக்கா போபன், காயத்ரி, ராஜேஷ் மாதவன், குன்னி கிருஷ்ணன்

திரைக்கதை இயக்கம்: ரத்தீஷ் பொடுவல்

இசை: டான் வின்சென்ட்

கேமரா: ராகேஷ் ஹரிதாஸ்

சாதாரணமாக தன்னை நாய்கள் கடித்ததற்கு அமைச்சரை கோர்டு கூண்டில் ஏற்று பழைய திருடன் கதை நகைச்சுவையாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மலையாளப்படத்திற்கே உரிய அரசியல் குறும்புடன் நகைச்சுவை காட்சிகளுடன் நகர்கிறது படம்.

படத்தில் நடித்த அனைத்து பாத்திரங்களும் குறிப்பாக மாஜிஸ்ட்ரேட் வேடத்தில் நடிப்பவர் நகைச்சுவையில் கலக்குகிறார்.

English summary

The old thief story of the minister being caged for being bitten by dogs has been taken as a joke. The film moves with comedy scenes with political mischief typical of Malayalam films. All the characters in the film, especially the one playing the role of the Magistrate, mixes in comedy.