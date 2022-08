பிரிதிவிராஜின் ‘கடுவா’ மூவி ரிவ்யூ..தனிமனிதனை சீண்டினால் விளைவு என்னாகும்?-புலியின் பாய்ச்சல்

இயக்கம் : ஷாஜி கைலாஷ்

நடிப்பு: பிரித்விராஜ், விவேக் ஓபராய், சம்யுக்தாமேனன், கலாபவன் ஷாஜோன்

கேமரா: அபிநந்தன் ராமானுஜம்

இசை: ஜேக்ஸ் பிஜோய்

சென்னை: நடிகர் பிருதிவிராஜ் நடிப்பின் புகழ்பெற்ற இயக்குனர் ஷாஜி கைலாஷ் இயக்கத்தில் வெளிவந்த படம் கடுவா. கடந்த மாதம் திரையரங்குகளில் வெளியான இந்தப் படம் நேற்று ஓடிடி தளத்தில் அமேசான் பிரைம் இன்-ல் வெளியாகியுள்ளது.

மலையாள மொழியில், ஆங்கில சப் டைட்டிலுடன் கடுவா வெளியாகியுள்ளது. கடுவா என்றால் தமிழில் புலி என அர்த்தம். இந்தப் படம் ஷாஜி கைலாஷ் கைவண்ணத்தில் விறுவிறுப்பாக நகர்கிறது.

நடிகர் பிருதிவிராஜ் சமீப ஆண்டுகளில் தமிழ் திரை உலகில் அனைத்து ரசிகர்களும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு நடிகராக இருக்கிறார். தமிழிலும் நேரடியாக நடித்துள்ளார் பிரித்விராஜ்.

English summary

Actor Prithviraj's movie Kaduva is directed by famous director Shaji Kailash. The film, which was released in theatres last month, was released yesterday on the OTT site Amazon Prime In.