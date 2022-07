Rocketry Review: நம்பி நாராயணன் பயோபிக்கை கச்சிதமாக செய்தாரா மாதவன்? ராக்கெட்ரி விமர்சனம்!

நடிகர்கள்: மாதவன், சிம்ரன்

இசை: சாம் சி.எஸ்

இயக்கம்: மாதவன்

சென்னை: அப்துல் கலாமை விட சிறந்த விஞ்ஞானியாக தேசமே கொண்டாடப்பட்டிருக்க வேண்டிய நம்பி நாராயணனை தேச துரோகியாக மாற்றி சிறையில் அடைத்த கொடுமைகளையும், நம் இந்திய தேசத்தின் விண்வெளி வளர்ச்சிக்காக 'விகாஸ்' என்ஜினை கண்டுபிடித்த ஒரு விஞ்ஞானிக்கு தேசம் கொடுத்த விலையையும் தெளிவாக படமாக்கி உள்ளார் இயக்குநர் மாதவன்.

முதல் படத்திற்கே இப்படியொரு ரிஸ்க்கான கதையை எடுத்துக் கொண்டு அதில் நம்பி நாராயணனாகவே தானும் வாழ்ந்து இருக்கிறார் மாதவன்.

கமர்ஷியல் சமரசங்கள் இல்லாமல், ஒரு ப்யூர் பயோபிக்கை கொடுத்தே ரசிகர்களை கவர்ந்திழுக்க முடியும் என்பதை சாதித்து காட்டி இருக்கிறார் என்றே சொல்ல வேண்டும். வாருங்கள் ராக்கெட்ரி படத்தின் முழு விமர்சனத்தை இங்கே பார்ப்போம்..

விக்ரமில் ரோலக்ஸ்...அப்போ ராக்கெட்ரி படத்தில்...சூர்யாவின் ரோல் இது தான்

English summary

Rocketry Review in Tamil(ராக்கெட்ரி விமர்சனம்): Madhavan pays pure tribute to Great Scientist Nambi Narayanan and he explore how he makes India proud and what India did to him in this biopic.