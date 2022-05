Saani Kaayidham Review : சாணி காயிதம் மனதை தொட்டதா?..,கடுப்பேற்றியதா?

நடிகர்கள் - கீர்த்தி சுரேஷ், செல்வராகவன், கண்ணா ரவி, லிஸ்சி ஆன்டனி, வினோத் முன்னா

இயக்கம் - அருண் மாதேஸ்வரன்

தயாரிப்பு - செகவன் ஸ்க்ரீன் என்டர்டைன்மென்ட்

இசை - சாம் சி.எஸ்

சென்னை : தமிழ் சினிமாவில் இந்த ஆண்டு அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படங்களில் ஒன்று சாணி காயிதம். கீர்த்தி சுரேஷ், செல்வராகவன் இணைந்து நடித்துள்ளதால் ஆரம்பம் முதலே இந்த படத்திற்கு எதிர்பார்ப்பு கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருந்தது. டைரக்டர் செல்வராகவன், நடிகராக அறிமுகமான படம் இது தான். ஆனால் அவர் இரண்டாவதாக நடித்த பீஸ்ட் படம் முன்பே ரிலீசாகி விட்டது.

ராக்கி படத்தை இயக்கி டைரக்டராக அறிமுகமான அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கி உள்ள இரண்டாவது படம் சாணி காயிதம். கீர்த்தி சுரேஷ், செல்வராகவன் லீட் ரோலில் நடித்துள்ள இந்த படம் நேரடியாக ஓடிடி.,யில் ரிலீசாகி உள்ளது. அமேசான் பிரைம் வீடியோவில் மே 5 ம் தேதி ரிலீசாகி உள்ளது. மே 6 ம் தேதி ரிலீஸ் என அறிவித்தவர்கள், மே 5 ம் தேதி இரவு 10 மணிக்கே படத்தை ரிலீஸ் செய்து விட்டார்கள்.

English summary

Keerthy Suresh, Selvaraghavan starred Saani Kaayidham movie released on May 5th. Directly released in amazon prime video. As usual revenge story. Keerthy Suresh and Selvaraghavan played their role extraordinary. Movie is full of revenge murders. Audience gave 2.5 rating for this movie.