Movie Review: சந்தானம் திக்கி திக்கி பேசும் சபாபதி திரைப்படம் எப்படி இருக்கு ?

சென்னை : பிரபலமான காமெடி நடிகராகவும் ஹீரோவாகவும் திகழ்பவர் சந்தானம். இவருடைய நடிப்பில் தற்போது வெளியாகியுள்ள படம் சபாபதி.

இந்த படத்தை ஸ்ரீனிவாசராவ் இயக்கியுள்ளார்.சாம் சி எஸ் இசையமைக்க சந்தானத்துடன் எம் எஸ் பாஸ்கர், விஜய் டிவி பிரபலம் "புகழ்", ப்ரீத்தி ஷர்மா என பல நடிகர்கள் நடித்துள்ளார்கள்.

மேலும், சந்தானத்தின் சபாபதி படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் எப்படி பட்ட விமர்சனங்களை பெற்று உள்ளது என்று பார்த்தால் கொஞ்சம் கலவையான கருத்துக்கள் தான் நிலவி வருகிறது.

English summary

Santhanam Acted movie "sabapathi "got released in theaters recently and its receiving multiple comments from various audience. Ad film maker Srinivasarao has directed this movie and SAM cs has done the music score. its a humor and emotional script with fun filled entertaining factors for Santhanam fans.