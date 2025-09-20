Sakthi Thirumagan Review: சக்தித் திருமகன் விமர்சனம்.. விஜய் ஆண்டனியின் 6000 கோடி பிரச்சனை என்ன ஆனது?
சென்னை: விஜய் ஆண்டனி நடிப்பில் வெளியாகியுள்ள 'சக்தித் திருமகன்' திரைப்படம், ஆரம்ப ஒரு மணி நேரம் சுவாரஸ்யமாக இருந்தாலும், கதைக்களத்தில் எந்த புதிய திருப்பங்களையும் தரவில்லை.
'அருவி' போன்ற பெண்ணியக் கதைக்களத்தைக் கொடுத்த இயக்குநர் அருண் பிரபு, மீண்டும் சமூக அமைப்பில் அதிருப்தி கொண்ட ஒரு தனி மனிதனின் கதையை கையாண்டுள்ளார். இந்த அரசியல் நாடகமான 'சக்தித் திருமகன்', விஜய் ஆண்டனியின் 25வது படம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சக்தித் திருமகன் திரைப்படத்தின் கதை, பிளஸ் மற்றும் மைனஸ் குறித்து இந்த விமர்சனத்தில் விரிவாக பார்க்கலாம் வாங்க..
சக்தித் திருமகன் கதை: படம் 1989-ல் ஒரு தேயிலைத் தோட்டத்தில் பழங்குடிப் பெண் ஒருவர் இறப்பதில் தொடங்குகிறது. இச்சம்பவம் ஒரு கைக்குழந்தையை அநாதையாக்குகிறது. சடலத்தைக் கண்டுபிடித்த ஆய்வாளர் கலக்கமடைகிறார். கிராமவாசிகள் குழப்பத்தில் இருக்க, இந்த தற்கொலைக்குப்பின் பெரிய சக்திகள் இயங்குகின்றன. தொலைபேசி அழைப்புகள், ஒப்பந்தங்கள், தார்மீகச் சீரழிவுகள் என அனைத்தும் அரங்கேற, பெண்னின் மரணத்தை மூடிமறைக்க குழந்தையைக் கைவிடுகிறார்கள்.
கதை நிகழ்காலத்திற்கு மாறுகிறது. விஜய் ஆண்டனி 'கிட்டு' என்ற கதாநாயகனாக ஒரு அரசியல் தரகராக அறிமுகமாகிறார். சட்டம் மற்றும் சட்டவிரோதமான இருபுறமும் செயல்படும் ஒரு பாத்திரத்தில் அவர் தோன்றுகிறார். தேவைப்படுபவர்களுக்கு உதவுவதுடன், அதிகாரப் போட்டிகளுக்கும் துணைபோகிறார். அருண் பிரபு புருஷோத்தமன் இந்த படத்தின் மூலம் பெரிய இயக்குநராக ஒரு படி மேலே வந்துள்ளார்.
படம் எப்படி இருக்கு?: அவரது முந்தைய திரைப்படங்களைப்போல் அல்லாமல், 'சக்தித் திருமகன்' புதிய அரசியல் சூழ்ச்சிகள் மற்றும் அதிகாரப் பரிமாற்றங்களை மிக நுணுக்கமாக ஆராய்கிறது. அவரது முந்தைய படங்களின் நிதானமான பாணி மாறி, 'சக்தித் திருமகன்' திரைப்படம் அதிரடியான, பரந்த அரசியல் விமர்சனத்தை முன்வைக்கிறது. ஒரு ஷங்கர் படத்தைப் போன்ற விழிப்புணர்வுடன், டிக்டாக் மற்றும் ரீல்ஸ் காலத்திற்கு ஏற்ற ஒரு அரசியல் அறிக்கையாக இந்தப் படம் அமைந்துள்ளது.
ஊழல் மற்றும் அமைப்புக் குறைபாடுகளை ஒரு அரசியல் தரகரின் கண்ணோட்டத்தில் படம் சித்தரிக்கிறது. அரசு முடிவெடுக்கும் வழிமுறைகள் மற்றும் குடிமை அமைப்புகள் எப்படி சில தனிநபர்கள் மற்றும் முதலாளித்துவ சக்திகளால் கையாளப்படுகின்றன என்பதைப் படம் வெளிப்படுத்துகிறது. ₹6,000 கோடி ஊழல் ஒன்று கதாநாயகனின் வாழ்க்கையை அச்சுறுத்த, அவர் அதிலிருந்து விடுபட முயற்சிக்கிறார்.
திரைக்கதை அரசியல் அதிகாரப் போராட்டங்களின் பின்னணியையும் நுணுக்கங்களையும் விரைவாக அமைக்கின்றது. காட்சிகள் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதி, பினாமி ஒப்பந்தங்கள், அதிகார அரசியல் மற்றும் ஊழல் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதைப் பற்றிய தகவல்களை வேகமாக கொடுக்கிறது. இது 'அருவி' படத்தில் சமூகக் குறைபாடுகளை வெளிப்படுத்திய அதே தைரியத்துடன் கோபத்தைப் பதிவு செய்கிறது.
'சக்தித் திருமகன்' ஒரு கோபமான குற்றச்சாட்டாகும். இது பழைய பாணி திரைப்படங்களை நினைவுபடுத்துகிறது. அங்கு அரசியல் பிரச்சினைகள் நேரடியாகக் கையாளப்பட்டு, பொதுமக்கள் அறிவூட்டப்படும் வகையில் தகவல்கள் வழங்கப்படுகின்றன. முதல் பாதி பரபரப்பான கதைக்களத்துடன், கதாநாயகன் ஒரு வலுவான திட்டத்தை வகுப்பதும், அவரது உண்மையான நோக்கங்கள் மறைக்கப்படுவதும் சுவாரஸ்யமாக செல்கிறது.
பிளஸ்: விஜய் ஆண்டனி தேநீர் விற்பதிலிருந்து அரசியல் தரகராக உயர்ந்த ஒருவராக சிறப்பாக நடித்துள்ளார். கவனமாக செயல்படுத்தப்படும் திட்டங்களை முன்னிலைப்படுத்தும் காட்சிகளில் அவர் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளார். அரசு அமைப்பால் கைவிடப்பட்ட ஒரு சாதாரண மனிதனின் விரக்தியையும், நம்பிக்கையற்ற தன்மையையும் வெளிப்படுத்த அவர் முயற்சி செய்கிறார். இது சமீப காலங்களில் அவரது சிறந்த நடிப்புகளில் ஒன்றாகும்.
இருப்பினும், அவரது கறாரான உடல்மொழி சில சமயங்களில் கதைக்குத் தேவையான உணர்ச்சிகளைக் குறைக்கிறது. அவர் தனது பாத்திரத்தில் வசதியாக உணர்ந்தாலும், கதைக்களத்தின் தீவிரத்தன்மை அவரை அழுத்துவது போல் தெரிகிறது. அவர் ஒரு நடிகராகத் தேர்வுகளை செய்ய முயற்சித்தாலும், கதைக்களம் அவருக்கு சில இடங்களில் பெரிய தடையாக மாறுகிறது.
காதல் ஓவியம் கண்ணன் இந்த படத்தில் அயங்கர் கதாபாத்திரத்தில் பல வருடங்கள் கழித்து வில்லத்தனத்தில் மிரட்டுகிறார். க்ரிஷ் ஹசன், வாகை சந்திரசேகர், செல் முருகன், ஹீரோயின் திருப்தி ரவீந்திரா போன்றவர்கள் கொடுத்த வேலையை செய்துள்ளனர்.
விஜய் ஆண்டனியின் இசை படத்திற்கு உற்சாகத்தை சேர்க்கிறது. ரெய்மாண்ட் டெர்ரிக் கிராஸ்டா டிம்ஸாவின் படத்தொகுப்பு தகவல் ஓவர்டிரைவிலிருந்து படத்தைப் பாதுகாத்து, அதன் தாளத்தைப் பராமரிக்கிறது. ஆனால் ஃபிளாஷ்பேக்குகள் கதையின் ஒட்டுமொத்த ஓட்டத்திற்கு எந்த மதிப்பையும் சேர்க்கவில்லை.
மைனஸ்: 'சக்தி திருமகன்' ஆவணக் காப்பகங்கள், ஆன்லைன் தரவுகள் மற்றும் தகவல் பெருக்கத்தை ஒரு கதைக்கருவியாகப் பயன்படுத்தி, நிஜ வாழ்க்கைச் சம்பவங்கள் மற்றும் அரசியல் உரையாடல்கள் எப்படி செயல்படுகின்றன என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. முதல் பாதியில் நுணுக்கமான ஆராய்ச்சி மற்றும் விரிவான தகவல்கள் சிறப்பாகக் கையாளப்படுகின்றன.
ஆனால் இரண்டாம் பாதி, mainstream சினிமா வழக்கப்படி ஒரு ஹீரோவை மையப்படுத்திய கதையாக மாறி, அரசியல் நுண்ணறிவு குறைந்துவிடுகிறது. படத்தின் நோக்கம், பொதுமக்களை கவர்ந்திழுப்பதும், அதே நேரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட பாணியில் இருப்பதும் ஆகும். இது விஜய் ஆண்டனிக்கு ஒரு புதிய அடியாக இருந்தாலும், அவரது முந்தைய படங்களை விட பெரிய அளவில் சமூக பிரச்சினைகளை கையாளும் அவரது லட்சியத்தைக் காட்டுகிறது.
ஆனால் இறுதியில், இந்தப் படம் ஷங்கரின் படங்களின் மேம்படுத்தப்பட்ட பதிப்பாகவே அமைகிறது. புதிய தரைத்தளத்தை உடைக்காமல், வெறும் அரசியல் கோஷங்களுடன் திருப்தி அடைகிறது. 'சக்தித் திருமகன்' முதல் பாதியில் இருந்த சுவாரஸ்யம், இரண்டாம் பாதியில் குறையத் தொடங்கிய இடத்தில் சற்றே சறுக்கினாலும், அரசியல் ஊழல்களையும் சட்ட ஓட்டைகளையும் அடையாளம் காட்டி கைதட்டல்களை அள்ளுகிறது.