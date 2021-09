Movie Review ;அப்பா மகன் பாசத்தை காட்டும் "Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings"

சென்னை : மார்வெல் சினிமாட்டிக் யுனிவர்ஸின் (MCU) 25-வது படம். பொதுவாக மார்வெல் கலக்ஷன் என்றால் மாங்கு மாங்கு என்று முதல் நாளே பார்த்தாக வேண்டும் என்று இருக்கும் வெறி கொண்ட ரசிகர்களுக்கு இந்த படம் ஒரு நல்ல தீனி .

புதியதொரு கதாநாயகனை, ஒரு சூப்பர்ஹீரோவை மீண்டும் திரையுலகுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது மார்வெல். 'அயர்ன்மேன்' கதையின் சில சம்பவங்களையும், சில கதாபாத்திரங்களையும் இதில் மெல்லிய கோட்டில் இணைத்து உள்ளார்கள் . அதேபோல், வேறு சில திரைப்படங்களின் கதாநாயகர்கள் அவர்கள் நடித்த படங்களில் விட்ட கதையும் தொட்ட கதையும் இதில் சேர்த்து இருப்பது மார்வெல் ரசிகர்களுக்கு ஆனந்தமே .

அவெஞ்சர்ஸ்: எண்டு கேம் படத்துக்குப் பிறகு நடக்கும் சம்பவங்களில் - ஷாங்க் சி,அவனின் தங்கை மற்றும் நண்பி என முக்கோண கதையாக நகர்கிறது இந்தப் கதை . ஷாங் சியின் அப்பாவான வென்வு என்கிற தி மேண்டரின், டென் ரிங்ஸ் (பத்து வளையல்கள் ) என்ற சக்திவாய்ந்த ஆயுதத்தைக் கொண்டு உலகையே தன் கட்டுபாட்டுக்குள் வைக்க பல ஆயிரம் வருடங்கள் போர் செய்கிறார்.

