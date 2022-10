Prince Review: பக்கா காமெடி படமா? க்ரிஞ்ச் படமா? சிவகார்த்திகேயனின் பிரின்ஸ் விமர்சனம் இதோ!

நடிகர்கள்: சிவகார்த்திகேயன், மரியா, சத்யராஜ்

இசை: தமன்

இயக்கம்: அனுதீப் கே.வி

சென்னை: டாக்டர், டான் என தொடர்ந்து இரு வெற்றிப் படங்களை கொடுத்த சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் தெலுங்கு இயக்குநர் அனுதீப் கே.வி இயக்கத்தில் படு ஜாலியாக வந்துள்ள படம் தான் பிரின்ஸ்.

இந்த தீபாவளிக்கு ரஜினிகாந்த், விஜய், அஜித் என எந்தவொரு முன்னணி நடிகர்கள் படமும் வராதது ரசிகர்களுக்கு மட்டுமின்றி தியேட்டர் ஓனர்களுக்கும் ஏமாற்றம் தான்.

ஆனால், அதை சரிசெய்யும் வகையில் சிவகார்த்திகேயனின் பிரின்ஸ், கார்த்தியின் சர்தார் என இரு படங்கள் இன்று வெளியாகி உள்ளது. டான் படமே பாதி க்ரிஞ்ச் என விமர்சிக்கப்பட்ட நிலையில், பிரின்ஸ் படம் எப்படி இருக்கு என்பது குறித்து விரிவாக இங்கே பார்ப்போம்..

