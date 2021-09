'தலைவி' திரை விமர்சனம்: ஜெயலலிதா வாழ்க்கையில் எம்ஜிஆர் ... "தலைவி" படம் எப்படி இருக்கு?

நடிகர்கள்: கங்கனா ரணாவத் , அரவிந்சாமி, நாசர், தம்பி ராமையா, மதுபாலா, சமுத்திரகனி

இசை : ஜீ வீ பிரகாஷ்

இயக்கம் : ஏ எல் விஜய்

சென்னை : மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா பற்றி அறியாத, தெரியாத பல விஷயங்களை இன்றைய தலைமுறைக்கும், நாளைய அரசியல் வரலாற்றை படிப்பவர்களுக்கும் தெரிவிக்கும் வாழ்க்கை வரலாறு படத்திற்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக தலைவி திரைப்படம் அமைந்திருக்கிறது .

ஜெயலலிதாவின் வாழ்க்கையில் எம்ஜிஆர் எந்த அளவுக்கு முக்கியம் வாய்ந்தவர், ஏன் எதற்கு எப்படி என்று எத்தனை கேள்விகள் இருந்தாலும் ஜெயலலிதா வாழ்க்கையில் சகலமுமாய் இருந்த எம்ஜிஆர் என்ன நினைத்தார் என்ன நடந்தது என்பதை மிகவும் அற்புதமாக ஒரு கமர்ஷியல் மசாலா கலந்த சுவாரசியமான அரசியல் படமாக தலைவி வெளியாகியுள்ளது.

இரண்டு விரல்களை காட்டி கட்சியின் சின்னத்தை பல மேடைகளில் பிரமாண்டமாக காட்சிப்படுத்திய விதம் அசத்தல் . ஒரு மிக பெரிய தலைவன் அல்லது தலைவி கையை தூக்கி மக்களிடம் கட்சியின் அன்பை காட்டும் பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் கட்சியின் வீரியம் எந்த அளவுக்கு உள்ளது என்பதை தெள்ளத்தெளிவாக பல நுணுக்கங்களை நன்கு கவினித்து செயல்பட்டதால் ஒட்டு மொத்த குழுவுக்கும் சிறப்பு பாராட்டுக்களை ரசிகர்கள் கொடுத்து வருகின்றனர் .

தலைவி படத்திற்கு 5 தேசிய விருதுகள் கன்ஃபார்ம்... அடித்துச் சொல்லும் தயாரிப்பாளர்

