MOVIE REVIEW: தி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ் படம் எப்படி இருக்கு ?

நடிகர்கள் :

அனுப்பம் கேர்

தர்ஷன் குமார்

மிதுன் சக்கரவர்த்தி

பல்லவி ஜோஷி

இசை : ரோஹித் சர்மா, ஸ்வப்னில் பண்டொட்கர்

இயக்கம் : விவேக் ரஞ்சன் அக்னிஹோத்ரி

ரேட்டிங் : 3/5

சென்னை : "தி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ்" 80களின் பிற்பகுதியில் 90களின் நடுவே காஷ்மீரில் நிகழ்ந்த பல பிரச்சனைகள் ஆகியவற்றின் ஆவணமாக, காஷ்மீர் மக்களுள் பாதிக்கப்பட்ட பண்டிட்களின் குரலாக இப்படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

காட்சிகளில் பதைபதைப்பு கண்களை கலங்க வாய்த்த தி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ்

இந்த படத்தை பொறுத்தவரை ஒரு குறிப்பிட்ட தரப்பை நியாயமாகவும், இன்னொரு தரப்பை ஒதுக்கிவிட்டு விவாதிப்பது முறையாகாது என்று சமூக வலைதளங்களில் விவாதம் எழுந்து வருகிறது.

கமல் நடித்த விருமாண்டி படம் போல் இரண்டு பக்கங்களையும் அலச வேண்டிய கட்டாயம் ஒரு சினிமா ரசிகனுக்கு,ஒரு சாமான்ய இந்தியனுக்கு தேவை படுகிறது என்கிற வாதம் விமரசனமாக எழுந்துள்ளது.

English summary

"The Kashmir Files" is a 2022 Indian Hindi-language film which tells more about the history of freedom and fight between Pandits and muslims, The movie is written and directed by Vivek Agnihotri. Produced by Zee Studios, the film is based on the exodus of Kashmiri Pandits during the Kashmir Insurgency. It stars Anupam Kher, Darshan Kumar, Mithun Chakraborty and Pallavi Joshi.multiple talks going around for this movie scenes in many states and also world wide.