Thiruchitrambalam Review: ரசிகர்களை திருப்திப்படுத்தினாரா தனுஷ்.. திருச்சிற்றம்பலம் விமர்சனம் இதோ!

நடிகர்கள்: தனுஷ், நித்யா மேனன், ராஷி கன்னா, பிரியா பவானி சங்கர், பாரதிராஜா, பிரகாஷ்ராஜ்

இசை: அனிருத்

இயக்கம்: மித்ரன் ஆர் ஜவகர்

சென்னை: தெலுங்கு படங்களை ரீமேக் செய்து தமிழில் நல்ல ஃபீல் குட் மூவியை கொடுத்த இயக்குநர் மித்ரன் ஆர். ஜவகர் இந்த முறை ஏகப்பட்ட தமிழ் ஃபீல் குட் மூவிக்களையே மிக்ஸ் செய்து திருச்சிற்றம்பலம் படத்தைக் கொடுத்துள்ளார்.

சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் தனுஷ், நித்யா மேனன், ராஷி கன்னா, பிரியா பவானி சங்கர், பாரதிராஜா, பிரகாஷ்ராஜ் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.

ஒன்றரை வருடம் கழித்து தியேட்டருக்கு வந்துள்ள தனுஷின் திருச்சிற்றம்பலம் ரசிகர்களை திருப்திப்படுத்தியதா? இல்லையா? என்பது குறித்து விரிவாக இங்கே பார்ப்போம்..

English summary

Thiruchitrambalam Review in Tamil (திருச்சிற்றம்பலம் விமர்சனம்): Dhanush and Nithya Menon chemistry worked out well in Thiruchitrambalam. Raashi Khannna, Prakash Raj are the pillars of the movie and Anirudh's music excellent.