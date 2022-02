Valimai Review: வேலையில்லா இளைஞர்கள் எப்படி அடிமையாகின்றனர்.. அஜித் எப்படி மீட்கிறார் என்பதே வலிமை!

நடிகர்கள்: அஜித்குமார், கார்த்திகேயா, ஹூமா குரேஷி

தயாரிப்பு: போனி கபூர்,

இசை: யுவன் சங்கர் ராஜா, ஜிப்ரான்

இயக்கம்: எச். வினோத்

சென்னை: வலிமை படம் திட்டமிட்டபடி இந்த முறை எந்தவொரு தடையுமின்றி உலகம் முழுவதும் 4000 திரையரங்குகளில் வெளியாகி உள்ளது.

டீசர் மற்றும் டிரைலர் காட்சிகளே வலிமை படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை எகிற வைத்த நிலையில், நடிகர் அஜித்தின் பர்ஃபார்மன்ஸ் திரையில் ஒவ்வொரு காட்சிகளிலும் ரசிகர்களை கொண்டாட வைத்துள்ளது.

அஜித் அடிக்கடி பேசும் பஞ்ச் அட்வைஸ்கள் எல்லாம் பலருக்கும் திரையரங்கில் கேட்காமலே போகும் அளவுக்கு ரசிகர்களின் ஆரவாரம் நிறைந்து இருந்தது.

Valimai Review: அஜித் ரசிகர்களின் எதிர்ப்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்ததா வலிமை? First Half விமர்சனம்!

English summary

Ajith Kumar done a cop named Arjun in Valimai movie. His action block and Mother sentiment and brother rescue with a beautiful message is the theme of the movie.