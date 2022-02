விஷால் நடித்த "வீரமே வாகை சூடும்" படம் எப்படி இருக்கு ?

சென்னை: விஷால் பல புது முயற்சிகள் செய்யும் குறும்பட இயக்குர்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் பல நல்ல கதைகள் கேட்டு வந்தார் . அந்த சமயத்தில் மிகவும் தன்னை பாதித்த ஒரு கதையை தான் திரைப்படமாக தன் சொந்த தயாரிப்பில் எடுத்து வெளியிட்டு உள்ளார்.

ஹீரோ விஷால் எஸ்.ஐ பதவிக்கு தேர்வு எழுதி ரிசல்ட்டுக்காக காத்துக்கொண்டிருக்கிறார். அவரது அப்பா போலீஸ் ஏட்டாக பணிபுரிகிறார். வழக்கமான போலீஸ் கதைதான்.

போலீஸ் அதிகாரியாக ஆக நினைக்கும் ஒருவரின் வாழ்க்கையில் பிரச்சினைகள் எப்படி எல்லாம் வருகிறது என்பதை பல படங்களில் ரசிகர்கள் பார்த்து இருக்கிறார்கள். அதேதான் இந்தப் படத்திலும் கூறியிருக்கின்றனர்.

English summary

Actor Vishal acted "Veeramae Vaagai Soodum" Movie got released in theaters and with lots of emotional impact with stunt sequences.This action thriller film written and directed by Thu Pa Saravanan and produced by Vishal under the banner of Vishal Film Factory. The film features Vishal and Dimple Hayathi in the lead roles