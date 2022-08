'Victim' anthology review: ’கன்ஃபஷன்’ வெங்கட் பிரபு படம்தானா?..ஏமாற்றத்தில் ரசிகர்கள்

விக்டிம் ஆந்தாலஜி

கன்ஃபஷன் மூவி

நடிகர்கள்: பிரசன்னா, அமலா பால், கிரிஷ்

இயக்கம்: வெங்கட் பிரபு

இசை: பிரேம்ஜி

சென்னை: விக்டிம் ஆந்தாலஜி தொடரில் 4 படங்கள் வெளியாகியுள்ளன. அதில் ஒன்று வெங்கட் பிரபுவின் இயக்கத்தில் வெளியாகியுள்ளது. ஆவலுடன் பார்த்த ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றத்தை தந்துள்ளது.

ஓடிடி தளத்தில் சோனி லைவ் தளத்தில் விக்டிம் ஆந்தாலஜி தொகுப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதில் 4 பிரபல இயக்குநர்களின் படம் வெளியாகியுள்ளது.

இதில் வெங்கட் பிரபுவின் Confession (ஒப்புதல் வாக்குமூலம்) படம் அவரது படம் தானா என்று ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.

இயக்குநர், நடிகர் வெங்கட்பிரபு நகைச்சுவை உணர்வு மிக்கவர். இவரது அசிஸ்டெண்டாக இருந்தவர்தான் பா.ரஞ்சித். வெங்கட்பிரபுவின் நகைச்சுவை உணர்வை அவரது வெற்றிப்படமான சென்னை 28 உட்பட பல படங்களில் பார்க்கலாம். அதேபோல் மங்காத்தா, மாநாடு உள்ளிட்ட வித்தியாசமான கிரைம் சப்ஜக்டுகளாக வெளியாகி கலக்கியது. தமிழ் சினிமாவின் வித்தியாச இயக்குநர் மட்டுமல்ல வெற்றி இயக்குநராகவும் வெங்கட்பிரபு உள்ளார்.

சோனி லைவில் வெளியானது விக்டிம் ஆந்தாலஜி.. வெங்கட்பிரபு, பா ரஞ்சித், ராஜேஷ், சிம்புதேவன் மாயாஜாலம்!



