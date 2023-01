Vaarasudu Review: டோலிவுட்டில் கெத்துக் காட்டினாரா விஜய்.. வாரிசு தெலுங்கு வெர்ஷன் எப்படி இருக்கு?

ஹைதராபாத்: வாரிசு படத்தின் தெலுங்கு வெர்ஷனுக்கு டைட்டில் வாரசுடு என வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஜனவரி 11ம் தேதி தமிழில் வெளியான நிலையில், தெலுங்கிலும் வாரிசு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

ஆனால், பாலகிருஷ்ணாவின் வீர சிம்ஹா ரெட்டி மற்றும் சிரஞ்சீவியின் வால்டர் வீரய்யா உள்ளிட்ட சீனியர் நடிகர்களின் படங்கள் இந்த சங்கராந்தியை முன்னிட்டு அங்கே வெளியாவதால் வாரிசு படத்தின் தெலுங்கு வெர்ஷனை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர்.

தயாரிப்பாளர் தில்ராஜு மற்றும் இயக்குநர் வம்சி இருவருமே தெலுங்கு சினிமாவை சேர்ந்தவர்கள் என்பதால் வாரிசு திரைப்படம் தெலுங்கு ரசிகர்களை எந்த அளவுக்கு ஈர்த்துள்ளது என்பது குறித்து ட்விட்டரில் நெட்டிசன்கள் பதிவிட்டு வரும் விமர்சனத்தை இங்கே பார்ப்போம்..

பொங்கல் வின்னர் வாரிசு... ரியல் வின்னர் துணிவு... சபாஷ் சரியான போட்டி... ஆனா ரிசல்ட் இதுதான்

#Vaarasudu off to terrific start in Andhra n Telangana with excellent report 👏👏 #Varisu pic.twitter.com/Q1F1SGw0aX

English summary

Vijay's Vaarasudu Review and Reactions are here. Telugu fans enjoying the movie very well more than Tamil audience reports are arrived from Andhra and Telangana. Director Vamshi getting praises by fans.