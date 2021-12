movie review : சமுத்திரகனி நடித்த ரைட்டர் படம் எப்படி இருக்கு ?

நடிகர்கள் :

சமுத்திரகனி

ஹரி

இனியா

மகேஸ்வரி

இயக்குனர் :பிரான்க்லின் ஜேக்கப்

சென்னை: பா ரஞ்சித் தயாரிப்பில், சமுத்திரக்கனி நடிப்பில், பிராங்கிளின் ஜேக்கப் இயக்கத்தில் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பாக இருந்த ரைடர் திரைப்படம் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகி உள்ளது.

காவல்துறை சம்பந்தப்பட்ட பல திரைப்படங்கள் சமீப காலமாகவே தமிழ் சினிமாவில் வந்துகொண்டிருக்கிறது. அதிலும் குறிப்பாக 2021 இந்த ஆண்டு காவல்துறையை அதன் அதிகாரத்தை அதிகாரத்திற்குள் இருக்கும் பல பிரச்சனைகளையும் திரைக்கதை மூலம் வெவ்வேறு கோணத்தில் தமிழ் சினிமா மிகவும் அற்புதமாக பதிவு செய்துள்ளது.

அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு இறுதியில் வந்த ரைடர் திரைப்படம் மிக மிக முக்கியமான இந்திய சினிமாவின் ஒரு நோட்வர்த்தி படமாகத்தான் பார்க்கப்படுகிறது.ஜாதி ரீதியான பிரச்சனை, அடித்தட்டு மக்களின் போராட்டம், விளிம்பு நிலையில் வாழும் மனிதனின் ஏக்கங்கள் போன்ற பல காட்சிகள் பா ரஞ்சித் இயக்கத்திலும் தயாரிப்பதிலும் வருவது புதிதல்ல. ஆனாலும் கூட சமூகத்திற்கு சொல்ல வேண்டிய மிக முக்கியமான கடமையை சிறப்பாகவே செய்துள்ளது ரைடர் திரைப்படம்.

English summary

The movie titled "Writer" got released today and its one of the finest acting by samuthragani in this year 2021. Recently he has performed various noteworthy films in a loop and now its "writer" directed by Franklin Jacob and produced by Pa.Ranjith. The story revolves around a writer who works in a police station and for years he writes several cases and never been aggressive by actions or words. His life changes at his retirement stage and that makes the complete changeover.