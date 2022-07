Yaanai Review: கம்பீரமாக கம்பேக் கொடுத்தாரா இயக்குநர் ஹரி? அருண் விஜய் நடித்த யானை விமர்சனம் இதோ!

நடிகர்கள்: அருண் விஜய், பிரியா பவானி சங்கர், சமுத்திரகனி

இசை: ஜி.வி. பிரகாஷ்

இயக்கம்: ஹரி

சென்னை: விக்ரம் நடிப்பில் ஹரி இயக்கத்தில் வெளியான சாமி ஸ்கொயர் படம் சொதப்பிய நிலையில், பெரிய எதிர்பார்ப்புடன் இன்று வெளியாகி இருக்கிறது யானை திரைப்படம்.

அருண் விஜய், பிரியா பவானி சங்கர், சமுத்திரகனி, கேஜிஎஃப் ராமசந்திரா ராஜு, ராதிகா சரத்குமார், யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலர் இந்த படத்தில் நடித்துள்ளனர்.

ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ள இந்த ஆக்‌ஷன் கமர்ஷியல் திரைப்படம் இயக்குநர் ஹரிக்கும், நாயகன் அருண் விஜய்க்கும் கம்பேக் கொடுத்ததா என்பது குறித்து விரிவாக இங்கே அலசுவோம்.

யானை ஜோக் கதிருக்கு எப்போது திருமணம்?... எப்படி பட்ட பொண்ணு தெரியுமா?

Yaanai Movie Review in Tamil(யானை விமர்சனம்): Director Hari and actor Arun Vijay done the old magic again with a full and full pakka mass commercial movie with some touching sentiments scenes.