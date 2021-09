தாஜ்மஹாலில் சிவகார்த்திகேயன்... பரபரப்பாக நடக்கும் டான் ஷூட்டிங் !

சென்னை : நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் இப்போது அறிமுக இயக்குனர் சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்கத்தில் டான் என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

நெல்சன் திலிப் குமார் இயக்கத்தில் நடித்த டாக்டர் திரைப்படம் மிக விரைவிலேயே திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.

டான் முதல் கட்ட படப்பிடிப்பை கோயம்புத்தூரில் முடித்த படக்குழு இப்பொழுது அடுத்த கட்ட படப்பிடிப்பிற்காக தாஜ்மஹாலில் தஞ்சம் அடைந்திருக்க அங்கு சிவகார்த்திகேயன் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்களை இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.

English summary

Actor Sivakarthikeyan is now starring in Don the debut film of director CB Chakraborty. The film crew, who has completed the first phase of filming of Don in Coimbatore, has now taken the crew to the Taj Mahal for the next phase of filming. Sivakarthikeyan has shared the photos taken there on his Instagram page.