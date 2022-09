உங்களுக்கு 32 முறையா, எனக்கு 50 முறை. கணக்கை அதிகரிக்கிறேன்... கமலிடம் சொன்ன ஜாக்கி சான்

சென்னை: உலக அளவில் சூப்பர் ஸ்டாராக கருதப்படும் நடிகர் என்றால் அது ஜாக்கி சான் அவர்கள்தான்.

காரணம் சண்டைக் காட்சிகளில் கைதேர்ந்த அவர் அதனை நகைச்சுவையோடு கலந்து கொடுப்பதில் வல்லவர். அதனால் குழந்தைகளாக இருக்கும்போதே அனைவரது மனதிலும் பதிந்து விடுவார்.

ஒருமுறை நம்முடைய கமல்ஹாசன் அவர்களும் ஜாக்கிசான் அவர்களும் சந்தித்துக் கொண்டபோது அவர்கள் பேசிக் கொண்டதை கமல்ஹாசன் ஒரு நிகழ்வில் பகிர்ந்துள்ளார்.

English summary

Jackie Chan Challenge to Kamal Haasan: Kamal haasan had total of 50 fractures where as 32 times for jackie chan during the fight and stunt sequences in shooting.