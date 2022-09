சென்னை: 80, 90களில் மக்கள் நாயகனாக இருந்த நடிகர் ராமராஜன் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ராம நாராயணனின் உதவி இயக்குநராக இருந்தவர்.

ராமராஜன் இயக்குநர் ஆன பின்பு 'மண்ணுக்கேத்த பொண்ணு' , ' மருதாணி' போன்ற திரைப்படங்களை இயக்கினார்.

இவர் இயக்கிய படங்கள் வெற்றி பெற்றாலும் மக்களிடையே சொல்லிக் கொள்ளும் அளவிற்கு வரவேற்பு பெறவில்லை.

100 கோடி கொடுத்தாலும் தரங்கெட்டு நடிக்கமாட்டேன்..ராமராஜன் அதிரடி பேச்சு!

Directed and produced by Alagappan, the Movie "En Aal Thani Aal" was a biggest failure. MS Films Paramasivan, who was the distributor of Salem, when he did not know what to do, asked why are you upset; Ramarajan is the person you introduced as an actor, now he is at the height of his success, and he has told you that if you buy a call sheet from him, you can pay off this 10 lakh debt.