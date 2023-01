அடேங்கப்பா.. அப்பாவுடன் டூயட்.. மகனுடனும் ஜோடி போட்ட பிரபல நடிகைகள் பற்றி தெரியுமா?

சென்னை: ரஜினிகாந்த் உடன் கைக்குழந்தையாக நடித்த நடிகை மீனா அவருடனே தில்லான தில்லான என ஆடியது எல்லாம் ஏகப்பட்ட ட்ரோல்களை சந்தித்தன.

ஆனால், நடிகர்கள் சினிமாவில் கிடைக்கும் வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொண்டு எந்த கதாபாத்திரம் கிடைத்தாலும் நடிக்க வேண்டும் என்பது தான் அவர்களது பணி. மீனாவை விட அப்பா மற்றும் மகன் நடிகர்களுடன் ஜோடி போட்ட இரண்டு பிரபல நடிகைகள் நடித்துள்ளனர்.

நடிகர் திலகம் என பாராட்டப்பட்ட சிவாஜி கணேசன் மற்றும் அவரது மகன் பிரபு இருவருடன் தான் அந்த இரண்டு நடிகைகளும் ஜோடி போட்டு டூயட் பாடி ஆடி நடித்துள்ளனர்.

English summary

Ambika and Radha paired with both Sivaji Ganesan and his son Prabhu in movies. Both the talented actress ruled the cinema industry at 80s and 90s. Still they do act in movies and serials and some other reality shows too.