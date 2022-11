ஐஸ்வர்யாவின் படப்பிடிப்பில் கடுப்பேற்றிய பிக் பாஸ் மணிகண்டன்... கோபத்தில் அண்ணனை பயமுறுத்திய அனுபவம்

சென்னை: ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் முன்னணி கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கும் டிரைவர் ஜமுனா என்கிற திரைப்படம் வரும் நவம்பர் 11-ஆம் தேதி வெளியாகிறது.

18 ரீல்ஸ் தயாரிப்பு நிறுவனம் சார்பில் எஸ்.பி.சவுத்ரி அவர்கள் தயாரித்திருக்கும் இந்த படத்தை வத்திக்குச்சி இயக்குநர் கின்சிலின் இயக்கியிருக்கிறார், ஜிப்ரான் இசையமைத்துள்ளார்.

இந்தப் படத்தில் நடந்த சுவாரசியமான சம்பவம் ஒன்றை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பில் கூறியிருக்கிறார்.

டிரைவர் ஜமுனா பட சண்டைக் காட்சியில் நடந்த திகில் அனுபவம்… ஷாக்கான ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்!

English summary

Aishwarya Rajesh starrer Driver Jamuna is releasing on November 11. Produced by SB Chowdhury on behalf of 18 Reels Production Company, this film is directed by Vathikuchi director Kincilin and music is composed by Gibran. Aishwarya Rajesh told an interesting incident that happened in this film in a press conference.