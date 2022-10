ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி படத்தை பார்த்த முதல்வர் குடும்பத்தினர் முதலில் தயங்கினார்கள் -இயக்குநர் ராஜேஷ்

சென்னை: இயக்குநர் எம்.ராஜேஷ் அவர்கள் தற்சமயம் ஜெயம் ரவி மற்றும் பிரியங்கா மோகன் நடிக்கும் திரைப்படத்தை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்.

ஸ்கிரீன் சீன் தயாரிப்பு நிறுவனம் தயாரிக்க, ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் அந்தப் படத்திற்கு இசையமைக்கிறார்.

இந்நிலையில் ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி திரைப்படத்தை பார்த்துவிட்டு முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்களும் அவரது குடும்பத்தினரும் கொடுத்த விமர்சனத்தை பற்றி ஒரு பேட்டியில் கூறியிருக்கிறார் ராஜேஷ்.

English summary

Director M. Rajesh is currently directing the film starring Jayam Ravi and Priyanka Mohan. Produced by Screen Scene Productions, Harris Jayaraj is composing the music for the film. In this case, Rajesh has said in an interview about the criticism given by Chief Minister Stalin and his family after watching the movie Oru Kal Oru Kannadi.