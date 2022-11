வால்டர் வெற்றிவேல் படத்தை ஜெயலலிதாவிடம் காண்பிக்க பயந்த இயக்குநர் பி.வாசு

சென்னை: இயக்குநர் பி.வாசு தற்சமயம் சந்திரமுகி திரைப்படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தை லைக்கா நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்.

நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் மற்றும் வடிவேலு முன்னணி கதாபாத்திரங்களில் நடித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

இந்நிலையில் வால்டர் வெற்றிவேல் திரைப்படத்தின் போது நடந்த ஒரு சுவாரசியமான நிகழ்வு பற்றி வாசு ஒரு பேட்டியில் கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Director P.Vasu is currently directing the second part of Chandramukhi under the production of Lyca. Actor Raghava Lawrence and Vadivelu are playing the lead roles. In this case, Vasu has told in an interview about an interesting incident that happened during the movie Walter Vetrivel.