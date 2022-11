எங்கேயும் எப்போதும் இயக்குநர் சரவணன் தன்னுடைய கதாநாயகியை எப்படி தேர்வு செய்துள்ளார் தெரியுமா?

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 3-ல் பிரபலமான போட்டியாளராக இருந்தவர் இலங்கைத் தமிழரான தர்ஷன்.

தற்சமயம் தமிழில் சில படங்களில் கதாநாயகனாக ஒப்பந்தமாகி நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

எங்கேயும் எப்போதும் திரைப்பட இயக்குநர் சரவணன் இயக்கத்தில் இவர் நடித்துள்ள நாடு திரைப்படத்தின் பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பு சமீபத்தில் நடந்தது.

English summary

Darshan, a Sri Lankan Tamil, was a popular contestant in Bigg Boss season 3. Currently he is acting as a lead actor in some Tamil films. The press meet of the film Nadu in which he is acting in the direction of film director Saravanan was held recently.