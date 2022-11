இளையராஜா - ரஜினி - வாலி பாடலை கோவிலில் செதுக்கி வைத்துள்ள கதை தெரியுமா?

சென்னை: நடிகர் ரஜினிகாந்த் தற்சமயம் ஜெயிலர் திரைப்படத்தில் நடித்துக் கொண்டிருக்க இயக்குநர் பி.வாசு சந்திரமுகி திரைப்படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்.

இந்த இருவரது கூட்டணியில் பல வெற்றி படங்கள் வந்துள்ளன. அதில் முக்கியமான திரைப்படம் மன்னன்.

மன்னன் திரைப்படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த அம்மா என்றழைக்காத உயிர் இல்லையே பாடல் தொடர்பான சில சுவாரசியமான தகவல்களை இந்தக் கட்டுரையில் பார்ப்போம்

