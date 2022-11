கேப்டன்... என்ன ரெண்டு அடி அடிங்க என்று மன்சூர் அலி கான் ஏன் கூறினார் தெரியுமா?

சென்னை: நடிகர், இயக்குநர், தயாரிப்பாளர், பாடகர், இசையமைப்பாளர், நடன கலைஞர் என்ற பன்முகங்களைக் கொண்டவர் மன்சூர் அலி கான்.

கடைசியாக தி லெஜன்ட் படத்தில் நடித்திருந்தார். தற்சமயம் வாஸ்கோடகாமா, மெடிக்கல் மிராக்கிள் போன்ற படங்களில் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

இந்நிலையில் நடிகர் விஜயகாந்த்திற்கும் மன்சூர் அலி கானிற்கும் இடையே நடந்த சுவாரசியமான தகவல் ஒன்றை நடிகர் மீசை ராஜேந்திரன் கூறியிருக்கிறார்.

வெறித்தனமான வொர்க் அவுட்.. எந்த படத்திற்காக மன்சூர் அலிகான் இப்படி ரெடியாகுறாருனு தெரியுமா?

English summary

Mansoor Ali Khan is a versatile actor, director, producer, singer, music composer and dancer. He was last seen in The Legend. He is currently acting in films like Vasco da Gama and Medical Miracle. In this case, actor Meesai Rajendran has told an interesting information that happened between actor Vijayakanth and Mansoor Ali Khan.