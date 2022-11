ரஜினி வாழ்க்கையை திருப்பிப்போட்ட பிரபல பட நிறுவனங்கள்

சென்னை: நடிகர் ரஜினிகாந்த 1975 ஆம் ஆண்டு திரைக்கு வந்தாலும் 1978 ஆம் ஆண்டு அவரது திரை வாழ்க்கை சூடு பிடித்தது.

அவரை நோக்கி எம்ஜிஆர், சிவாஜியை வைத்து படம் எடுத்த நிறுவனங்கள் படையெடுத்ததும் அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் நடந்தது.

ரஜினிகாந்த் 1978 ஆம் ஆண்டு பல படங்களில் நடித்தாலும் தேவர் பிலிம்ஸ் ரஜினியை வைத்து படம் எடுத்தது அவருக்கு பெரிய அங்கிகாரத்தை கொடுத்தது.

Actor Rajinikanth came to the screen in 1976 but his screen career took off in 1978. In the following years, the companies that made films on MGR and Shivaji was joined him. Although Rajinikanth acted in many films in 1978, Devar Films' film with Rajini gave him great recognition.