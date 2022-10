ஆடுகளம், என்னை அறிந்தால் படங்களில் வில்லனாக நடிக்க வேண்டியது இந்த நடிகர்தானாம்

சென்னை: வேட்டையாடு விளையாடு, பொல்லாதவன் போன்ற படங்களின் மூலம் பிரபலமானவர் நடிகர் டானியல் பாலாஜி.

வித்தியாசமான கதாபாத்திரங்களை மட்டுமே தேர்வு செய்து நடிக்கும் பாலாஜி கடைசியாக நடித்த திரைப்படம் ஆனந்தம் விளையாடும் வீடு.

இந்நிலையில் சமீபத்தில் பாலாஜி கொடுத்துள்ள பேட்டியில் ஆடுகளம், என்னை அறிந்தால் படங்களில் முதலில் வில்லனாக நடிக்க வேண்டியதாக இருந்தது பற்றி பேசியிருக்கிறார்.

வேட்டையாடு விளையாடு படம்குறித்த விவாதம்.. கமல் கேரக்டர் என்ன தெரியுமா.. ஜெயமோகன் வெளியிட்ட அப்டேட்!

English summary

Actor Daniel Balaji is famous after acting the movies like Vettaiyadu Vilaiyadu and Polladhavan. He is choosing Balaji's last film was Anandham Vilaiyaadum Veedu. However, in a recent interview, Balaji talked about the fact that he had to play the villain first in Aadukalam, and Ennai Arindhal Movies.