வசனத்துல 'டா' இருந்தா எடுக்க சொல்வாரு... பிக் பாஸ் அசீம் பற்றி சக நடிகர்

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 போட்டியில் முக்கிய போட்டியாளராக விளங்குபவர் ஆசீம்.

தொலைக்காட்சியில் நடிப்பு, தொகுப்பு போன்றவற்றின் மூலம் ஏற்கனவே மக்கள் மத்தியில் பிரபலமானவர்தான் அசீம்.

சக போட்டியாளர்களால் பெரும்பாலும் வெளியே போக வேண்டும் என்று நினைக்கும் நபராக இருக்கும் ஆசீம் பற்றி அவரது சக நடிகர்கள் பேட்டி கொடுத்துள்ளார்கள்.

English summary

Aseem is the main contestant in Bigg Boss Tamil season 6. Aseem is already famous among the people through his acting and composition on television. Aseem is interviewed by his co-stars who is often thought to be the outcast by his fellow contestants.