படத்தின் முக்கிய காட்சிக்கு இளையராஜா இசையமைக்கவில்லை... ஏன் என்று திரையரங்கில்தான் தெரிந்தது - பி.வாசு

சென்னை: தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் என்று தொடர்ச்சியாக நான்கு தென்னிந்திய மொழிகளிலும் திரைப்படங்கள் இயக்கிக் கொண்டிருப்பவர் பி.வாசு.

17 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தனது இயக்கத்தில் மிகப் பெரிய வெற்றியடைந்த தன் சந்திரமுகி திரைப்படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தை இப்போது எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்

இந்நிலையில் சின்னதம்பி திரைப்படத்தை பற்றியும் இளையராஜா பற்றியும் அவர் கொடுத்த பேட்டி ஒன்று இணையத்தில் வைரலாகி உள்ளது.

English summary

Director P Vasu has directed films in four South Indian languages ​​namely Tamil, Telugu, Malayalam and Kannada. He is now taking up the second part of his directorial blockbuster Chandramukhi, part-1, 17 years ago. In this case, an interview given by him about the movie Chinna thambi and Ilayaraja has gone viral on the internet.