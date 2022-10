எம்.ஜி.ஆர் படத்துக்கு இளையராஜா இசை, வாலி கதை, வசனம், பாடல்கள்... பின் கைவிடப்பட்ட காரணம் தெரியுமா?

சென்னை: 2022-ஆம் ஆண்டு இசைஞானி இளையராஜா அவர்களுடைய இசையில் இதுவரை எட்டு படங்கள் வெளியாகியுள்ளது.

மேற்கொண்டு 18 படங்களுக்கும் ஒரு வெப் சீரிஸ் இருக்கும் பல்வேறு மொழிகளில் இசையமைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

இந்நிலையில் கவிஞர் வாலி முன்னதாக கொடுத்துள்ள ஒரு பேட்டியில் எம்.ஜி.ஆர் -ளையராஜா கூட்டணி பற்றி பேசியிருக்கிறார்.

English summary

In 2022, music composer Ilayaraja has released eight films so far. He is also composing music in various languages ​​for 18 films which have a web series. In this case, poet Vaali has talked about the MGR-illayaraja alliance in an interview.