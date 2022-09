நடிகை ராதா எனக்கு ஜோடியா... ஒரு படத்தில் கமல் தயக்கம் காட்ட காரணம் தெரியுமா?

சென்னை: நடிகர் கமல்ஹாசன் தற்சமயம் தன்னுடைய ராஜ்கமல் தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்காக படங்களை தயாரிப்பதில் பிசியாக இருக்கிறார்.

சிவ கார்த்திகேயன் மற்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களை வைத்து இரு படங்களை ஏற்கனவே அறிவித்துவிட்டார்.

இப்போது பிக் பாஸ் சீசன் 6-க்கு தயாராகிவிட்ட கமல்ஹாசனை பற்றி தயாரிப்பாளரும் இயக்குநருமான சித்ரா லக்ஷ்மணன் கூறிய சுவாரசிய தகவல்களை பார்ப்போம்.

Actor Kamalhaasan is currently busy producing films for his Rajkamal production company. He has already announced two films with Siva Karthikeyan and Udhayanidhi Stalin. Now let's have a look at the interesting facts that producer and director Chitra Lakshmanan has told about Kamal Haasan, who is now gearing up for Bigg Boss season 6.