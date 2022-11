பா.விஜய்யின் ஒவ்வொரு பூக்களுமே பாடல் வரி சரியா என்று கேட்ட கலைஞர்... விஜய்க்கு ஆதரவளித்த கவிஞர் வாலி

சென்னை: பாடலாசிரியர், கதாசிரியர், நடிகர், இயக்குநர், தயாரிப்பாளர் என்கிற பன்முகங்களை கொண்டவர் பா.விஜய் அவர்கள்.

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களுக்கு நெருக்கமாக இருந்த சினிமா கவிஞர்களுள் பா.விஜய் குறிப்பிடத்தக்கவர்.

இந்நிலையில் பா.விஜய் எழுதி தேசிய விருது வென்ற ஒவ்வொரு பூக்களுமே பாடலில் உள்ள இலக்கண மீறல் குறித்து கலைஞர் என்னிடம் கேட்டார் என வாலி முன்னதாக கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Pa.Vijay is a multifaceted lyricist, lyricist, actor, director and producer. Pa. Vijay is notable among the film poets who were close to the late former Chief Minister Karunanidhi. In this case, Vaali had earlier said that the Kalaingar asked me about the grammatical violation in the song written by Pa.Vijay.