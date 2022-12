கீர்த்தி சுரேஷ் முதல் பிரிகிடா வரை.. இந்த ஆண்டு ‘A' சான்றிதழ் படங்களில் மிரட்டிய டாப் 5 நடிகைகள்!

சென்னை: 2022ம் ஆண்டு தமிழ் சினிமாவில் சில 'A' சான்றிதழ் படங்களும் வெளியாகி உள்ளன. அதில் குறிப்பாக பல முன்னணி நடிகைகளே நடித்தது ரசிகர்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது.

நடிகைகள் கீர்த்தி சுரேஷ், ஆண்ட்ரியா உள்ளிட்ட முன்னணி நடிகைகளும், துஷாரா விஜயன், பிரிகிடா, சம்யுக்தா ஹெக்டே உள்ளிட்ட இளம் நடிகைகளும் 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட ரசிகர்கள் மட்டுமே பார்க்கக் கூடிய படங்களில் நடித்துள்ளனர்.

கதைக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கதாபாத்திரத்திற்காக இந்த நடிகைகள் போல்டாக நடித்தது ரசிகர்களை இந்த ஆண்டு ரொம்பவே வியக்க வைத்துள்ளது.

OTT Exclusive: சுழல் முதல் வதந்தி வரை... 2022ம் ஆண்டில் பட்டையைக் கிளப்பிய தமிழ் வெப் சீரிஸ்கள்!

English summary

From Top actress Keerthy Suresh to Young actress Brigida Saga stunned fans in top 5 A certificate movies in 2022 list is here. Iravin Nizhal and Saani Kaayidham contains more adult oriented stuffs in this year.