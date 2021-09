ஜெயம் டூ கோமாளி … ஜெயம்ரவி தனிஒருவனாக கெத்துக்காட்டிய டாப் 5 திரைப்படங்கள்… பிறந்த நாள் ஸ்பெஷல் !

சென்னை : தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகராக வலம் வரும் ஜெயம் ரவி இன்று தனது 41வது பிறந்த நாளை கொண்டாடி வருகிறார்.

அவருக்கு நெருங்கிய நண்பர்கள், ரசிகர்கள், திரைப்பிரபலங்கள் என பலரும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இன்று பிறந்த நாள் கொண்டாடும் ஜெயம் ரவிக்கு நாமும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு, அவர் நடிப்பில் ஹிட்டித்த டாப் 5 திரைப்படங்களை பற்றிப் பார்ப்போம்.

English summary

Actor jayam ravi celebrating his 41st birthday today, they are pouring in wishes. On this occasion, let’s take a look at his spectacular journey in cinema.