பிளாக் பஸ்டர் அடிக்கும் மலையாள படங்கள்.. தொடர்ந்து சாதிக்கும் “ஜெய ஜெய ஜெய ஜெய ஹே”!

கொச்சி: மலையாளம் ப்ளாக்பஸ்டர் திரைப்படம் "ஜெய ஜெய ஜெய ஜெய ஹே" Cheers Entertainments இரண்டாவது தொடர் வெற்றிப்படமாக கொடி நாட்டியுள்ளது.

Cheers Entertainments சார்பில் லக்ஷ்மி வாரியர் & கணேஷ் மேனன் தயாரிப்பில், விபின் தாஸ் இயக்கத்தில், பாசில் ஜோசப் மற்றும் தர்ஷனா ராஜேந்திரன் முதன்மை வேடங்களில் நடித்துள்ள திரைப்படம் "ஜெய ஜெய ஜெய ஜெய ஹே".

கடந்த மாதம் 28 ஆம் தேதி கேரளா மற்றும் GCC திரையரங்குகளில் வெளியான இப்படம், பார்வையாளர்களிடமும் விமர்சகர்களிடமும் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ள இப்படம் சமீபத்திய மலையாள சினிமாவின் சாதனைகளை தகர்த்து மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது.

English summary

Malayalam blockbuster movie “Jaya Jaya Jaya Jaya Hai” has flagged off Cheers Entertainments second consecutive hit. Released in Kerala and GCC theaters on 28th of last month, the film has been a huge hit with audiences and critics alike breaking records of recent Malayalam cinema.