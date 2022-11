மனைவி மேல் இருந்த கோபத்தை ஸ்பைடர்மேன் படத்தில் காட்டிய எம்.எஸ்.பாஸ்கர்

சென்னை: தமிழ் சினிமாவின் குணச்சித்திர நடிகர்களில் மிக முக்கியமானவர் எம்.எஸ்.பாஸ்கர் அவர்கள்.

சின்ன பாப்பா பெரிய பாப்பா தொடர் மூலம் மக்கள் மத்தியில் பிரபலமடைந்தாலும் அவர் பல ஆண்டு காலமாக சினிமா துறையில் இருப்பது பலருக்கும் தெரியாது.

இந்நிலையில் சமீபத்தில் அவர் கொடுத்துள்ள பேட்டியில் வீட்டில் தனது மனைவியுடன் ஏற்பட்ட சண்டை காரணமாக டப்பிங்கில் அதை வெளிப்படுத்தியது பற்றி சுவாரசியமாக கூறியிருக்கிறார்.

ரொம்ப மனிதநேயம் மிக்கவர் அஜித்.. 8 மணிநேரம் நின்னுட்டே பேசினார்.. பூரிப்பில் எம். எஸ். பாஸ்கர்!

English summary

MS Bhaskar is one of the most important character actors of Tamil cinema. Although Chinna Papa Periya Papa serial became popular among people, many of them now Does not know that he has been in the film industry for many years. However, in a recent interview he gave an interesting talk about the fight he had with his wife and revealed it in dubbing.