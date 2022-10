நீ வருவாய் என படத்தின் கதையை படுத்துக் கொண்டே கேட்ட அஜித்... அவரை நினைத்து பெருமைப்படும் ராஜகுமாரன்

சென்னை: நீ வருவாய் என திரைப்படம் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமானவர் ராஜகுமாரன்.

படங்களை இயக்கியது மட்டுமின்றி நடிக்கவும் தயாரிக்கவும் செய்திருக்கிறார்.

இந்நிலையில் நீ வருவாய் என திரைப்படம் பற்றி பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை ராஜகுமாரன் கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Rajakumaran made his debut as a director with the film Nee Varuvai Ena . He has not only directed films but also acted and produced them. In this case, Rajakumaran has told many interesting information about the movie Nee Varuvai Ena.