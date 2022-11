தான் நடித்த பாடல்கள் பற்றியே ரஜினிக்கு தெரியவில்லை... மறைந்த கவிஞர் வாலியின் முன்னாள் பேட்டி

சென்னை: தமிழ் சினிமாவின் உச்சபட்ச கவிஞராக விளங்கிய கண்ணதாசன் இருந்த காலக் கட்டத்திலேயே தனக்கென ஒரு இடம் பிடித்தவர் வாலி.

அதுமட்டுமின்றி மக்கள் திலகம் எம்.ஜி.ஆர் அவர்களின் ஆஸ்தான கவிஞராக வாலி பல படங்களுக்கு பாடல்கள் எழுதியுள்ளார்.

வாலி அவர்கள் முன்னதாக கொடுத்துள்ள ஒரு பேட்டியில் எம்.ஜி.ஆர், சிவாஜி கணேசன் போல அடுத்து வந்த எந்த நடிகருக்கும் பாடல்கள் மீது அக்கறையில்லை என்று வெளிப்படையாக பேசியிருக்கிறார்.

Vaali made a place for himself in the era of Kannadasan who was the supreme poet of Tamil cinema. Apart from that Vaali has written songs for many films and acted as the poet of Makkal Thilagam MGR's . In an earlier interview given by Vali, MGR had openly said that any actor who came after Sivaji Ganesan did not care about songs.