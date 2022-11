மகேஷ் பாபுவிற்கு அம்மாவாக நடிக்க தேவயானி வீட்டில் விழுந்து எழுந்து கதை சொன்ன எஸ்.ஜே.சூர்யா

சென்னை: மொழி, அபியும் நானும் போன்ற தரமான படங்களை இயக்கியிருக்கும் ராதா மோகன் இயக்கத்தில் எஸ்.ஜே.சூர்யா மற்றும் பிரியா பவானி சங்கர் நடித்துள்ள திரைப்படம் பொம்மை.

வித்தியாசமான கதைக்களத்தில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்தின் டிரைலர் மக்கள் மத்தியில் ஏற்கனவே நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

இந்நிலையில் எஸ்.ஜே.சூர்யா மற்றும் தேவயானி சமீபத்தில் கலந்து கொண்ட ஒரு நிகழ்வில் நியூ படத்தில் பணிபுரிந்த அனுபவத்தை பற்றி சுவாரசியமான தகவல்களை கூறி இருக்கின்றனர்.

நானே விஜய் ரசிகன் தான்.. விஷால் பளிச் பேட்டி.. அப்போ தளபதி 67க்கு வருவது கன்ஃபார்ம் தான் போல!

English summary

SJ Surya and Priya bhavani Shankar Starring Bommai Movie Trailer received decent response from the fans. In this case, SJ Surya and Devayani participated in a recent show and shared few interesting moments before the making of New Movie.