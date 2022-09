இப்படி ஒரு ஆளுமை..தமிழ் சினிமாவின் தைரியமான மனிதர் எம்.ஆர்.ராதா

தமிழ் சினிமாவின் ஆளுமை என்றால் முதலில் வருபவர் எம்.ஆர்.ராதா. துணிச்சலான கருத்துகளுக்கு பெயர் போனவர் எம்.ஆர்.ராதா.

நாடக துறையிலிருந்து சினிமாவுக்கு வந்தவர், ஆனாலும் தாம் இறக்கும் வரை நாடகத்தை கைவிடாதவர்.

பெரியாரின் மிகப்பெரிய சீடர், அவர் பிறந்த நாளில் மறைந்தது மிகப்பெரிய நிகழ்வான ஒன்று.

English summary

M.R. Radha is the first to come if the personality of Tamil cinema. MR Radha is known for his bold views. He went from theatre to cinema but never gave up theatre until his death. Periyar's greatest disciple passed away on his birthday which was a big event.