நிஜ அரிவாளை வைத்து வெட்டவா என்று கேட்ட விஜயகாந்த்... கை போனாலும் கைவிடமாட்டார் என்று நம்பிய நடிகர்

சென்னை: தனது சண்டைக் காட்சிகள் மூலமாகவே நிறைய ரசிகர்களை சம்பாதித்தவர் நடிகர் விஜயகாந்த் என்று கூறினால் மிகையாகாது.

சண்டை காட்சிகளில் நடிக்கும் பொழுது சக நடிகர்களுக்கு ஒரு சிறிய அடி கூட படாத அளவிற்கு தத்ரூபமாகவும் அதே வேளையில் பார்ப்பதற்கு உண்மையாகவே அடிப்பது போலவும் நடிப்பாராம்.

அப்படி ஒரு நாள், போலி வீச்சரிவாள் இல்லாததால் உண்மையான வீச்சரிவாளை வைத்து வெட்டி நடிக்க வேண்டிய காட்சி எப்படி படமாக்கப்பட்டது என்பது பற்றி அவருடன் நடித்த நடிகர் ஒருவர் கூறியுள்ளார்.

English summary

It is no exaggeration to say that actor Vijayakanth has earned a lot of fans through his fight scenes. While acting in the fight scenes, he acts so realistically that he does not even take a single blow to his co-actors and at the same time acts as if he is actually hitting them. One such day, an actor who acted with him told how a scene had to be cut and acted with a real sword.