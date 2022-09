பாம்பின் மேனரிஸத்தை கற்றுக் கொடுத்து என்னிடம் நடிப்பு வாங்கிய இயக்குநர்... சூர்யா பெருமிதம்

சென்னை: நடிகர் சூர்யா தற்சமயம் பாலா இயக்கத்தில் வணங்கான் திரைப்படத்தில் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

தான் தயாரித்திருந்த சூரரைப் போற்று திரைப்படத்தை ஹிந்தியில் மீண்டும் அக்க்ஷய் குமாரை வைத்து தயாரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

இந்நிலையில் தனது கேரியரில் ஸ்டண்ட் காட்சிகள் சிறப்பாக அமைந்த இரண்டு படங்களைப் பற்றி ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசியிருக்கிறார் சூர்யா.

English summary

Actor Surya is currently acting in the movie Vanagaan directed by Bala. He is making the film in Hindi again with Akshay Kumar as a tribute to Soorarai Pottru movie which he had produced. In this case, Suriya has spoken in a program about the two films in which the stunt scenes were the best in his career.