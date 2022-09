புதிய வார்ப்புகள் படத்தில் முதலில் கதாநாயகனாக தேர்வு செய்யப்பட்ட பிரபல இசையமைப்பாளர்...! யார் அவர்?

சென்னை: "16 வயதினிலே" திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவிற்கு பாரதிராஜா இயக்குனராக அறிமுகமானார்.

அந்த சமயத்தில் "புதிய வார்ப்புகள்" என்ற திரைப்படத்தை எடுக்க புதுமுக கதாநாயகன், கதாநாயகியே நடிக்க வைக்க திட்டமிட்டு இருந்தார்.

இயக்குனர் பாரதிராஜாவிடம் உதவி இயக்குனராக பணியாற்றிய பாக்யராஜ்யே அந்த திரைப்படத்தில் நடிக்க வைத்திருப்பார். ஆனால் முதலில் நடித்து இருந்தது இசையமைப்பாளரான 'கங்கை அமரன்' தான் என்பதனை ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் எழுத்தாளர் சுரா கூறியிருக்கிறார்.

English summary

The famous music composer who was first chosen as the actor in puthiya vaarpugal Movie, who is he?