ஆஸ்கர் கதவை தட்டிய முதல் தமிழ் படம் தெய்வ மகன்..மூன்று வேடத்தில் கலக்கிய சிவாஜி

இரண்டு வேடங்களில் நடிக்க அவரவர் தடுமாறும் போது மூன்று வேடங்களில் அனாவசியமாக நடித்து வெற்றியும் கண்டவர் சிவாஜி கணேசன்.

இந்தியாவிலிருந்து பிராந்திய மொழியில் வாங்காள மொழிக்கு அடுத்து முதன்முதலில் ஆஸ்கர் அவார்டுக்கு சென்ற படம் தெய்வ மகன் மட்டுமே.

சிவாஜி கணேசனின் மூன்று பாத்திரங்களும் 3 வெவ்வேறு வகையில் இருக்கும். அதை உணர்ந்து நடித்திருப்பார்.

Sivaji Ganesan was successful in three roles when others struggled to play two roles. hindhi language only dominated in india in 60's Deiva Magan was the only film from India to go to the Oscars after Bengali in a regional language.